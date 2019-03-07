Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 188.158 -1,37
BIST ANKARA 124.832 -1,16
BIST ANTALYA 53.761 -1,13
BIST BALIKESİR 47.629 -2,75
BIST BURSA 148.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|188.158
|-1,37
|BIST ANKARA
|124.832
|-1,16
|BIST ANTALYA
|53.761
|-1,13
|BIST BALIKESİR
|47.629
|-2,75
|BIST BURSA
|148.833
|-3,20
|BIST DENIZLI
|85.663
|-1,20
|BIST ISTANBUL
|103.452
|-1,17
|BIST IZMIR
|143.071
|-3,16
|BIST KAYSERI
|366.058
|-0,11
|BIST KOCAELI
|247.874
|-0,77
|BIST KONYA
|60.935
|-3,40
|BIST TEKIRDAĞ
|174.660
|-2,98
Kaynak: AA