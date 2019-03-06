Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 190.777 -0,23
BIST ANKARA 126.293 -0,57
BIST ANTALYA 54.373 -1,04
BIST BALIKESİR 48.977 -0,05
BIST BURSA 153.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|190.777
|-0,23
|BIST ANKARA
|126.293
|-0,57
|BIST ANTALYA
|54.373
|-1,04
|BIST BALIKESİR
|48.977
|-0,05
|BIST BURSA
|153.753
|-1,09
|BIST DENIZLI
|86.706
|-0,09
|BIST ISTANBUL
|104.672
|-0,66
|BIST IZMIR
|147.746
|-1,62
|BIST KAYSERI
|366.454
|1,59
|BIST KOCAELI
|249.805
|-0,11
|BIST KONYA
|63.082
|-2,19
|BIST TEKIRDAĞ
|180.029
|1,03
Kaynak: AA