Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 190.777 -0,23
BIST ANKARA 126.293 -0,57
BIST ANTALYA 54.373 -1,04
BIST BALIKESİR 48.977 -0,05
BIST BURSA 153.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 190.777 -0,23
BIST ANKARA 126.293 -0,57
BIST ANTALYA 54.373 -1,04
BIST BALIKESİR 48.977 -0,05
BIST BURSA 153.753 -1,09
BIST DENIZLI 86.706 -0,09
BIST ISTANBUL 104.672 -0,66
BIST IZMIR 147.746 -1,62
BIST KAYSERI 366.454 1,59
BIST KOCAELI 249.805 -0,11
BIST KONYA 63.082 -2,19
BIST TEKIRDAĞ 180.029 1,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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