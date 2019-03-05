Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 191.212 1,10
BIST ANKARA 127.017 0,29
BIST ANTALYA 54.945 0,01
BIST BALIKESİR 49.000 -1,07
BIST BURSA 155.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|191.212
|1,10
|BIST ANKARA
|127.017
|0,29
|BIST ANTALYA
|54.945
|0,01
|BIST BALIKESİR
|49.000
|-1,07
|BIST BURSA
|155.453
|0,50
|BIST DENIZLI
|86.786
|-1,41
|BIST ISTANBUL
|105.372
|0,22
|BIST IZMIR
|150.179
|-1,02
|BIST KAYSERI
|360.735
|-2,14
|BIST KOCAELI
|250.082
|0,19
|BIST KONYA
|64.497
|2,34
|BIST TEKIRDAĞ
|178.196
|0,32
Kaynak: AA