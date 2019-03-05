Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 191.212 1,10
BIST ANKARA 127.017 0,29
BIST ANTALYA 54.945 0,01
BIST BALIKESİR 49.000 -1,07
BIST BURSA 155.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 191.212 1,10
BIST ANKARA 127.017 0,29
BIST ANTALYA 54.945 0,01
BIST BALIKESİR 49.000 -1,07
BIST BURSA 155.453 0,50
BIST DENIZLI 86.786 -1,41
BIST ISTANBUL 105.372 0,22
BIST IZMIR 150.179 -1,02
BIST KAYSERI 360.735 -2,14
BIST KOCAELI 250.082 0,19
BIST KONYA 64.497 2,34
BIST TEKIRDAĞ 178.196 0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et