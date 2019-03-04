Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 189.136 1,09
BIST ANKARA 126.647 0,57
BIST ANTALYA 54.942 1,55
BIST BALIKESİR 49.530 -1,58
BIST BURSA 154.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|189.136
|1,09
|BIST ANKARA
|126.647
|0,57
|BIST ANTALYA
|54.942
|1,55
|BIST BALIKESİR
|49.530
|-1,58
|BIST BURSA
|154.684
|2,42
|BIST DENIZLI
|88.029
|1,40
|BIST ISTANBUL
|105.141
|0,38
|BIST IZMIR
|151.734
|-3,71
|BIST KAYSERI
|368.640
|1,56
|BIST KOCAELI
|249.615
|1,79
|BIST KONYA
|63.021
|5,03
|BIST TEKIRDAĞ
|177.619
|1,12
Kaynak: AA