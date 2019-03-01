Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.104 -0,49 BIST ANKARA 125.925 -1,87 BIST ANTALYA 54.105 1,22 BIST BALIKESİR 50.323 -3,76 BIST BURSA 151.034 -0,25 BIST DENIZLI 86.809 -0,27 BIST ISTANBUL 104.742 -1,04 BIST IZMIR 157.585 0,59 BIST KAYSERI 362.986 -1,39 BIST KOCAELI 245.215 -0,21 BIST KONYA 60.001 0,38 BIST TEKIRDAĞ 175.654 -2,04

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)