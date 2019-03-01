Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 187.104 -0,49
BIST ANKARA 125.925 -1,87
BIST ANTALYA 54.105 1,22
BIST BALIKESİR 50.323 -3,76
BIST BURSA 151.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 187.104 -0,49
BIST ANKARA 125.925 -1,87
BIST ANTALYA 54.105 1,22
BIST BALIKESİR 50.323 -3,76
BIST BURSA 151.034 -0,25
BIST DENIZLI 86.809 -0,27
BIST ISTANBUL 104.742 -1,04
BIST IZMIR 157.585 0,59
BIST KAYSERI 362.986 -1,39
BIST KOCAELI 245.215 -0,21
BIST KONYA 60.001 0,38
BIST TEKIRDAĞ 175.654 -2,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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