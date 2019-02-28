Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.023 0,84 BIST ANKARA 128.325 0,52 BIST ANTALYA 53.453 1,87 BIST BALIKESİR 52.291 -0,77 BIST BURSA 151.405 0,00 BIST DENIZLI 87.041 2,68 BIST ISTANBUL 105.845 0,97 BIST IZMIR 156.663 0,66 BIST KAYSERI 368.110 0,28 BIST KOCAELI 245.741 -1,27 BIST KONYA 59.773 1,09 BIST TEKIRDAĞ 179.309 1,64

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)