Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.890 0,21
BIST ANKARA 126.995 1,91
BIST ANTALYA 51.139 -0,87
BIST BALIKESİR 49.092 0,53
BIST BURSA 144.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.890
|0,21
|BIST ANKARA
|126.995
|1,91
|BIST ANTALYA
|51.139
|-0,87
|BIST BALIKESİR
|49.092
|0,53
|BIST BURSA
|144.325
|1,50
|BIST DENIZLI
|83.276
|-1,77
|BIST ISTANBUL
|103.482
|0,68
|BIST IZMIR
|156.270
|-0,22
|BIST KAYSERI
|333.995
|0,19
|BIST KOCAELI
|240.338
|0,25
|BIST KONYA
|57.819
|2,11
|BIST TEKIRDAĞ
|166.154
|1,60
Kaynak: AA