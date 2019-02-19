Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.506 -0,38
BIST ANKARA 124.620 -0,85
BIST ANTALYA 51.589 0,84
BIST BALIKESİR 48.834 1,38
BIST BURSA 142.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.506
|-0,38
|BIST ANKARA
|124.620
|-0,85
|BIST ANTALYA
|51.589
|0,84
|BIST BALIKESİR
|48.834
|1,38
|BIST BURSA
|142.188
|0,44
|BIST DENIZLI
|84.773
|-2,24
|BIST ISTANBUL
|102.785
|0,00
|BIST IZMIR
|156.609
|1,78
|BIST KAYSERI
|333.367
|3,01
|BIST KOCAELI
|239.732
|-1,57
|BIST KONYA
|56.622
|0,12
|BIST TEKIRDAĞ
|163.531
|-0,85
Kaynak: AA