Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.506 -0,38
BIST ANKARA 124.620 -0,85
BIST ANTALYA 51.589 0,84
BIST BALIKESİR 48.834 1,38
BIST BURSA 142.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.506 -0,38
BIST ANKARA 124.620 -0,85
BIST ANTALYA 51.589 0,84
BIST BALIKESİR 48.834 1,38
BIST BURSA 142.188 0,44
BIST DENIZLI 84.773 -2,24
BIST ISTANBUL 102.785 0,00
BIST IZMIR 156.609 1,78
BIST KAYSERI 333.367 3,01
BIST KOCAELI 239.732 -1,57
BIST KONYA 56.622 0,12
BIST TEKIRDAĞ 163.531 -0,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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