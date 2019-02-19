Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.506 -0,38 BIST ANKARA 124.620 -0,85 BIST ANTALYA 51.589 0,84 BIST BALIKESİR 48.834 1,38 BIST BURSA 142.188 0,44 BIST DENIZLI 84.773 -2,24 BIST ISTANBUL 102.785 0,00 BIST IZMIR 156.609 1,78 BIST KAYSERI 333.367 3,01 BIST KOCAELI 239.732 -1,57 BIST KONYA 56.622 0,12 BIST TEKIRDAĞ 163.531 -0,85

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)