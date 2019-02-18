Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 180.188 0,30
BIST ANKARA 125.682 -0,39
BIST ANTALYA 51.161 -1,93
BIST BALIKESİR 48.171 1,05
BIST BURSA 141.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|180.188
|0,30
|BIST ANKARA
|125.682
|-0,39
|BIST ANTALYA
|51.161
|-1,93
|BIST BALIKESİR
|48.171
|1,05
|BIST BURSA
|141.561
|2,35
|BIST DENIZLI
|86.712
|-0,09
|BIST ISTANBUL
|102.783
|-0,95
|BIST IZMIR
|153.866
|-1,84
|BIST KAYSERI
|323.612
|-0,82
|BIST KOCAELI
|243.567
|-0,55
|BIST KONYA
|56.555
|1,26
|BIST TEKIRDAĞ
|164.926
|1,33
Kaynak: AA