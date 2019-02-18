Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.188 0,30 BIST ANKARA 125.682 -0,39 BIST ANTALYA 51.161 -1,93 BIST BALIKESİR 48.171 1,05 BIST BURSA 141.561 2,35 BIST DENIZLI 86.712 -0,09 BIST ISTANBUL 102.783 -0,95 BIST IZMIR 153.866 -1,84 BIST KAYSERI 323.612 -0,82 BIST KOCAELI 243.567 -0,55 BIST KONYA 56.555 1,26 BIST TEKIRDAĞ 164.926 1,33

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)