Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.646 -0,28
BIST ANKARA 126.171 0,16
BIST ANTALYA 52.167 0,45
BIST BALIKESİR 47.673 0,67
BIST BURSA 138.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.646 -0,28
BIST ANKARA 126.171 0,16
BIST ANTALYA 52.167 0,45
BIST BALIKESİR 47.673 0,67
BIST BURSA 138.311 1,03
BIST DENIZLI 86.786 2,85
BIST ISTANBUL 103.768 0,50
BIST IZMIR 156.748 -0,64
BIST KAYSERI 326.299 -0,27
BIST KOCAELI 244.912 0,87
BIST KONYA 55.854 -0,82
BIST TEKIRDAĞ 162.759 0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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