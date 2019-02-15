Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.646 -0,28
BIST ANKARA 126.171 0,16
BIST ANTALYA 52.167 0,45
BIST BALIKESİR 47.673 0,67
BIST BURSA 138.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.646
|-0,28
|BIST ANKARA
|126.171
|0,16
|BIST ANTALYA
|52.167
|0,45
|BIST BALIKESİR
|47.673
|0,67
|BIST BURSA
|138.311
|1,03
|BIST DENIZLI
|86.786
|2,85
|BIST ISTANBUL
|103.768
|0,50
|BIST IZMIR
|156.748
|-0,64
|BIST KAYSERI
|326.299
|-0,27
|BIST KOCAELI
|244.912
|0,87
|BIST KONYA
|55.854
|-0,82
|BIST TEKIRDAĞ
|162.759
|0,10
Kaynak: AA