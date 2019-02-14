Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 180.147 1,07
BIST ANKARA 125.968 1,64
BIST ANTALYA 51.933 -0,78
BIST BALIKESİR 47.358 -0,38
BIST BURSA 136.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|180.147
|1,07
|BIST ANKARA
|125.968
|1,64
|BIST ANTALYA
|51.933
|-0,78
|BIST BALIKESİR
|47.358
|-0,38
|BIST BURSA
|136.901
|-0,45
|BIST DENIZLI
|84.384
|-0,96
|BIST ISTANBUL
|103.248
|-0,08
|BIST IZMIR
|157.760
|0,64
|BIST KAYSERI
|327.171
|0,78
|BIST KOCAELI
|242.788
|0,69
|BIST KONYA
|56.315
|0,18
|BIST TEKIRDAĞ
|162.597
|-1,47
Kaynak: AA