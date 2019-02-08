Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 180.734 0,03
BIST ANKARA 124.802 -0,06
BIST ANTALYA 51.710 -0,90
BIST BALIKESİR 47.779 -0,71
BIST BURSA 140.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|180.734
|0,03
|BIST ANKARA
|124.802
|-0,06
|BIST ANTALYA
|51.710
|-0,90
|BIST BALIKESİR
|47.779
|-0,71
|BIST BURSA
|140.870
|-1,36
|BIST DENIZLI
|80.605
|0,17
|BIST ISTANBUL
|104.494
|-0,08
|BIST IZMIR
|160.317
|0,98
|BIST KAYSERI
|306.381
|-0,79
|BIST KOCAELI
|240.697
|-0,14
|BIST KONYA
|58.228
|-1,27
|BIST TEKIRDAĞ
|162.355
|0,71
Kaynak: AA