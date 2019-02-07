Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.681 0,27 BIST ANKARA 124.873 0,06 BIST ANTALYA 52.179 0,63 BIST BALIKESİR 48.121 0,99 BIST BURSA 142.817 0,62 BIST DENIZLI 80.466 0,38 BIST ISTANBUL 104.578 -0,18 BIST IZMIR 158.764 -1,01 BIST KAYSERI 308.817 1,10 BIST KOCAELI 241.028 0,35 BIST KONYA 58.976 -0,54 BIST TEKIRDAĞ 161.204 0,06

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)