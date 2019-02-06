Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 180.192 -0,01
BIST ANKARA 124.793 -0,22
BIST ANTALYA 51.852 -0,45
BIST BALIKESİR 47.648 -0,51
BIST BURSA 141.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 180.192 -0,01
BIST ANKARA 124.793 -0,22
BIST ANTALYA 51.852 -0,45
BIST BALIKESİR 47.648 -0,51
BIST BURSA 141.943 -0,70
BIST DENIZLI 80.164 -2,07
BIST ISTANBUL 104.771 0,97
BIST IZMIR 160.388 0,27
BIST KAYSERI 305.457 -1,17
BIST KOCAELI 240.183 1,67
BIST KONYA 59.298 -0,18
BIST TEKIRDAĞ 161.109 -0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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