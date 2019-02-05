Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 180.213 -1,13
BIST ANKARA 125.066 -1,22
BIST ANTALYA 52.085 -0,09
BIST BALIKESİR 47.890 -0,43
BIST BURSA 142.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 180.213 -1,13
BIST ANKARA 125.066 -1,22
BIST ANTALYA 52.085 -0,09
BIST BALIKESİR 47.890 -0,43
BIST BURSA 142.948 1,06
BIST DENIZLI 81.859 -1,03
BIST ISTANBUL 103.763 -0,40
BIST IZMIR 159.950 -0,33
BIST KAYSERI 309.065 -0,74
BIST KOCAELI 236.246 1,30
BIST KONYA 59.407 -0,95
BIST TEKIRDAĞ 162.704 -1,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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