Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 187.246 0,84
BIST ANKARA 132.345 2,32
BIST ANTALYA 52.423 -2,55
BIST BALIKESİR 48.267 0,89
BIST BURSA 145.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|187.246
|0,84
|BIST ANKARA
|132.345
|2,32
|BIST ANTALYA
|52.423
|-2,55
|BIST BALIKESİR
|48.267
|0,89
|BIST BURSA
|145.502
|0,84
|BIST DENIZLI
|83.315
|-0,20
|BIST ISTANBUL
|105.573
|0,52
|BIST IZMIR
|163.726
|-2,14
|BIST KAYSERI
|306.334
|-0,39
|BIST KOCAELI
|237.973
|0,60
|BIST KONYA
|61.489
|0,86
|BIST TEKIRDAĞ
|165.152
|1,37
Kaynak: AA