Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 187.246 0,84
BIST ANKARA 132.345 2,32
BIST ANTALYA 52.423 -2,55
BIST BALIKESİR 48.267 0,89
BIST BURSA 145.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 187.246 0,84
BIST ANKARA 132.345 2,32
BIST ANTALYA 52.423 -2,55
BIST BALIKESİR 48.267 0,89
BIST BURSA 145.502 0,84
BIST DENIZLI 83.315 -0,20
BIST ISTANBUL 105.573 0,52
BIST IZMIR 163.726 -2,14
BIST KAYSERI 306.334 -0,39
BIST KOCAELI 237.973 0,60
BIST KONYA 61.489 0,86
BIST TEKIRDAĞ 165.152 1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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