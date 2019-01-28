Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.381 -0,73
BIST ANKARA 127.081 -0,63
BIST ANTALYA 52.957 1,14
BIST BALIKESİR 47.829 -0,35
BIST BURSA 142.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|183.381
|-0,73
|BIST ANKARA
|127.081
|-0,63
|BIST ANTALYA
|52.957
|1,14
|BIST BALIKESİR
|47.829
|-0,35
|BIST BURSA
|142.494
|-0,82
|BIST DENIZLI
|83.388
|0,07
|BIST ISTANBUL
|101.974
|0,19
|BIST IZMIR
|164.442
|-0,63
|BIST KAYSERI
|299.624
|1,09
|BIST KOCAELI
|237.217
|1,08
|BIST KONYA
|60.777
|0,11
|BIST TEKIRDAĞ
|159.342
|-0,63
Kaynak: AA