Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.381 -0,73
BIST ANKARA 127.081 -0,63
BIST ANTALYA 52.957 1,14
BIST BALIKESİR 47.829 -0,35
BIST BURSA 142.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.381 -0,73
BIST ANKARA 127.081 -0,63
BIST ANTALYA 52.957 1,14
BIST BALIKESİR 47.829 -0,35
BIST BURSA 142.494 -0,82
BIST DENIZLI 83.388 0,07
BIST ISTANBUL 101.974 0,19
BIST IZMIR 164.442 -0,63
BIST KAYSERI 299.624 1,09
BIST KOCAELI 237.217 1,08
BIST KONYA 60.777 0,11
BIST TEKIRDAĞ 159.342 -0,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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