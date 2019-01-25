Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.725 -0,13
BIST ANKARA 127.890 0,74
BIST ANTALYA 52.363 -0,78
BIST BALIKESİR 48.000 1,12
BIST BURSA 143.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.725 -0,13
BIST ANKARA 127.890 0,74
BIST ANTALYA 52.363 -0,78
BIST BALIKESİR 48.000 1,12
BIST BURSA 143.676 2,51
BIST DENIZLI 83.332 -0,33
BIST ISTANBUL 101.776 0,27
BIST IZMIR 165.478 1,86
BIST KAYSERI 296.395 2,13
BIST KOCAELI 234.687 -1,10
BIST KONYA 60.713 -0,69
BIST TEKIRDAĞ 160.347 -0,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et