Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.725 -0,13
BIST ANKARA 127.890 0,74
BIST ANTALYA 52.363 -0,78
BIST BALIKESİR 48.000 1,12
BIST BURSA 143.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|184.725
|-0,13
|BIST ANKARA
|127.890
|0,74
|BIST ANTALYA
|52.363
|-0,78
|BIST BALIKESİR
|48.000
|1,12
|BIST BURSA
|143.676
|2,51
|BIST DENIZLI
|83.332
|-0,33
|BIST ISTANBUL
|101.776
|0,27
|BIST IZMIR
|165.478
|1,86
|BIST KAYSERI
|296.395
|2,13
|BIST KOCAELI
|234.687
|-1,10
|BIST KONYA
|60.713
|-0,69
|BIST TEKIRDAĞ
|160.347
|-0,47
Kaynak: AA