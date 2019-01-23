Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.400 -1,04
BIST ANKARA 123.765 1,84
BIST ANTALYA 52.293 -0,18
BIST BALIKESİR 46.324 0,69
BIST BURSA 134.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.400 -1,04
BIST ANKARA 123.765 1,84
BIST ANTALYA 52.293 -0,18
BIST BALIKESİR 46.324 0,69
BIST BURSA 134.813 1,13
BIST DENIZLI 83.589 2,89
BIST ISTANBUL 99.829 0,63
BIST IZMIR 159.699 -0,17
BIST KAYSERI 283.886 0,97
BIST KOCAELI 232.368 1,67
BIST KONYA 59.733 -1,30
BIST TEKIRDAĞ 157.718 -0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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