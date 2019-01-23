Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.400 -1,04
BIST ANKARA 123.765 1,84
BIST ANTALYA 52.293 -0,18
BIST BALIKESİR 46.324 0,69
BIST BURSA 134.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|181.400
|-1,04
|BIST ANKARA
|123.765
|1,84
|BIST ANTALYA
|52.293
|-0,18
|BIST BALIKESİR
|46.324
|0,69
|BIST BURSA
|134.813
|1,13
|BIST DENIZLI
|83.589
|2,89
|BIST ISTANBUL
|99.829
|0,63
|BIST IZMIR
|159.699
|-0,17
|BIST KAYSERI
|283.886
|0,97
|BIST KOCAELI
|232.368
|1,67
|BIST KONYA
|59.733
|-1,30
|BIST TEKIRDAĞ
|157.718
|-0,34
Kaynak: AA