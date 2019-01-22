Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.311 2,06
BIST ANKARA 121.525 1,09
BIST ANTALYA 52.385 0,17
BIST BALIKESİR 46.008 0,13
BIST BURSA 133.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.311 2,06
BIST ANKARA 121.525 1,09
BIST ANTALYA 52.385 0,17
BIST BALIKESİR 46.008 0,13
BIST BURSA 133.304 -0,02
BIST DENIZLI 81.243 -0,35
BIST ISTANBUL 99.204 1,12
BIST IZMIR 159.971 2,72
BIST KAYSERI 281.158 2,79
BIST KOCAELI 228.556 1,46
BIST KONYA 60.522 -6,39
BIST TEKIRDAĞ 158.257 0,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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