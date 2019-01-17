Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.035 -0,65
BIST ANKARA 118.873 0,19
BIST ANTALYA 51.987 3,28
BIST BALIKESİR 45.022 1,16
BIST BURSA 133.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.035 -0,65
BIST ANKARA 118.873 0,19
BIST ANTALYA 51.987 3,28
BIST BALIKESİR 45.022 1,16
BIST BURSA 133.098 1,34
BIST DENIZLI 79.857 -0,79
BIST ISTANBUL 96.432 0,74
BIST IZMIR 152.716 -0,36
BIST KAYSERI 275.345 2,18
BIST KOCAELI 220.519 1,87
BIST KONYA 59.663 7,84
BIST TEKIRDAĞ 157.576 0,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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