Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.187 0,84
BIST ANKARA 118.651 1,55
BIST ANTALYA 50.336 -1,25
BIST BALIKESİR 44.507 0,97
BIST BURSA 131.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|178.187
|0,84
|BIST ANKARA
|118.651
|1,55
|BIST ANTALYA
|50.336
|-1,25
|BIST BALIKESİR
|44.507
|0,97
|BIST BURSA
|131.341
|0,86
|BIST DENIZLI
|80.493
|0,56
|BIST ISTANBUL
|95.722
|1,53
|BIST IZMIR
|153.260
|0,11
|BIST KAYSERI
|269.466
|1,24
|BIST KOCAELI
|216.480
|1,15
|BIST KONYA
|55.326
|0,41
|BIST TEKIRDAĞ
|157.064
|1,85
Kaynak: AA