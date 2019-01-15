Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.708 0,85 BIST ANKARA 116.837 1,18 BIST ANTALYA 50.972 3,56 BIST BALIKESİR 44.080 -0,16 BIST BURSA 130.224 0,87 BIST DENIZLI 80.046 0,57 BIST ISTANBUL 94.275 1,51 BIST IZMIR 153.096 1,15 BIST KAYSERI 266.153 1,09 BIST KOCAELI 214.020 1,31 BIST KONYA 55.100 0,85 BIST TEKIRDAĞ 154.210 -0,06

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)