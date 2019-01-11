Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 175.587 0,80 BIST ANKARA 115.626 -0,54 BIST ANTALYA 49.426 0,06 BIST BALIKESİR 44.443 2,23 BIST BURSA 129.470 1,47 BIST DENIZLI 79.421 0,56 BIST ISTANBUL 92.410 0,76 BIST IZMIR 149.502 -0,18 BIST KAYSERI 265.967 0,16 BIST KOCAELI 215.939 0,72 BIST KONYA 55.367 -0,66 BIST TEKIRDAĞ 153.053 0,50

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)