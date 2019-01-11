Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 175.587 0,80
BIST ANKARA 115.626 -0,54
BIST ANTALYA 49.426 0,06
BIST BALIKESİR 44.443 2,23
BIST BURSA 129.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 175.587 0,80
BIST ANKARA 115.626 -0,54
BIST ANTALYA 49.426 0,06
BIST BALIKESİR 44.443 2,23
BIST BURSA 129.470 1,47
BIST DENIZLI 79.421 0,56
BIST ISTANBUL 92.410 0,76
BIST IZMIR 149.502 -0,18
BIST KAYSERI 265.967 0,16
BIST KOCAELI 215.939 0,72
BIST KONYA 55.367 -0,66
BIST TEKIRDAĞ 153.053 0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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