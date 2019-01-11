Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 175.587 0,80
BIST ANKARA 115.626 -0,54
BIST ANTALYA 49.426 0,06
BIST BALIKESİR 44.443 2,23
BIST BURSA 129.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|175.587
|0,80
|BIST ANKARA
|115.626
|-0,54
|BIST ANTALYA
|49.426
|0,06
|BIST BALIKESİR
|44.443
|2,23
|BIST BURSA
|129.470
|1,47
|BIST DENIZLI
|79.421
|0,56
|BIST ISTANBUL
|92.410
|0,76
|BIST IZMIR
|149.502
|-0,18
|BIST KAYSERI
|265.967
|0,16
|BIST KOCAELI
|215.939
|0,72
|BIST KONYA
|55.367
|-0,66
|BIST TEKIRDAĞ
|153.053
|0,50
Kaynak: AA