Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.198 0,57 BIST ANKARA 116.248 1,51 BIST ANTALYA 49.399 0,51 BIST BALIKESİR 43.474 -0,88 BIST BURSA 127.600 0,89 BIST DENIZLI 78.975 0,55 BIST ISTANBUL 91.716 -0,05 BIST IZMIR 149.766 0,17 BIST KAYSERI 265.553 -1,51 BIST KOCAELI 214.405 0,82 BIST KONYA 55.736 -0,32 BIST TEKIRDAĞ 152.296 1,31

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)