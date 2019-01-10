Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.198 0,57
BIST ANKARA 116.248 1,51
BIST ANTALYA 49.399 0,51
BIST BALIKESİR 43.474 -0,88
BIST BURSA 127.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.198 0,57
BIST ANKARA 116.248 1,51
BIST ANTALYA 49.399 0,51
BIST BALIKESİR 43.474 -0,88
BIST BURSA 127.600 0,89
BIST DENIZLI 78.975 0,55
BIST ISTANBUL 91.716 -0,05
BIST IZMIR 149.766 0,17
BIST KAYSERI 265.553 -1,51
BIST KOCAELI 214.405 0,82
BIST KONYA 55.736 -0,32
BIST TEKIRDAĞ 152.296 1,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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