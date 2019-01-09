Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.209 0,95 BIST ANKARA 114.518 0,89 BIST ANTALYA 49.150 -3,13 BIST BALIKESİR 43.861 -0,37 BIST BURSA 126.473 1,17 BIST DENIZLI 78.545 0,52 BIST ISTANBUL 91.759 0,37 BIST IZMIR 149.513 1,66 BIST KAYSERI 269.617 -0,94 BIST KOCAELI 212.651 3,14 BIST KONYA 55.915 -0,92 BIST TEKIRDAĞ 150.324 2,05

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)