Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 173.209 0,95
BIST ANKARA 114.518 0,89
BIST ANTALYA 49.150 -3,13
BIST BALIKESİR 43.861 -0,37
BIST BURSA 126.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 173.209 0,95
BIST ANKARA 114.518 0,89
BIST ANTALYA 49.150 -3,13
BIST BALIKESİR 43.861 -0,37
BIST BURSA 126.473 1,17
BIST DENIZLI 78.545 0,52
BIST ISTANBUL 91.759 0,37
BIST IZMIR 149.513 1,66
BIST KAYSERI 269.617 -0,94
BIST KOCAELI 212.651 3,14
BIST KONYA 55.915 -0,92
BIST TEKIRDAĞ 150.324 2,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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