Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 173.209 0,95
BIST ANKARA 114.518 0,89
BIST ANTALYA 49.150 -3,13
BIST BALIKESİR 43.861 -0,37
BIST BURSA 126.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|173.209
|0,95
|BIST ANKARA
|114.518
|0,89
|BIST ANTALYA
|49.150
|-3,13
|BIST BALIKESİR
|43.861
|-0,37
|BIST BURSA
|126.473
|1,17
|BIST DENIZLI
|78.545
|0,52
|BIST ISTANBUL
|91.759
|0,37
|BIST IZMIR
|149.513
|1,66
|BIST KAYSERI
|269.617
|-0,94
|BIST KOCAELI
|212.651
|3,14
|BIST KONYA
|55.915
|-0,92
|BIST TEKIRDAĞ
|150.324
|2,05
Kaynak: AA