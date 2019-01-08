Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 171.575 0,05
BIST ANKARA 113.509 0,13
BIST ANTALYA 50.739 -0,98
BIST BALIKESİR 44.022 1,37
BIST BURSA 125.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|171.575
|0,05
|BIST ANKARA
|113.509
|0,13
|BIST ANTALYA
|50.739
|-0,98
|BIST BALIKESİR
|44.022
|1,37
|BIST BURSA
|125.005
|1,05
|BIST DENIZLI
|78.136
|-1,73
|BIST ISTANBUL
|91.417
|1,32
|BIST IZMIR
|147.071
|1,52
|BIST KAYSERI
|272.183
|2,36
|BIST KOCAELI
|206.183
|2,06
|BIST KONYA
|56.431
|-0,44
|BIST TEKIRDAĞ
|147.307
|0,95
Kaynak: AA