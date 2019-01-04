Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 170.615 1,32
BIST ANKARA 112.269 1,47
BIST ANTALYA 50.775 0,64
BIST BALIKESİR 42.878 -0,25
BIST BURSA 120.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 170.615 1,32
BIST ANKARA 112.269 1,47
BIST ANTALYA 50.775 0,64
BIST BALIKESİR 42.878 -0,25
BIST BURSA 120.294 1,64
BIST DENIZLI 76.858 -0,91
BIST ISTANBUL 88.648 0,04
BIST IZMIR 143.135 1,05
BIST KAYSERI 261.733 -0,08
BIST KOCAELI 200.739 0,13
BIST KONYA 57.156 0,64
BIST TEKIRDAĞ 145.110 1,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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