Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 168.384 -1,87
BIST ANKARA 110.647 -3,00
BIST ANTALYA 50.453 -2,28
BIST BALIKESİR 42.988 -1,61
BIST BURSA 118.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|168.384
|-1,87
|BIST ANKARA
|110.647
|-3,00
|BIST ANTALYA
|50.453
|-2,28
|BIST BALIKESİR
|42.988
|-1,61
|BIST BURSA
|118.348
|-3,17
|BIST DENIZLI
|77.567
|-1,66
|BIST ISTANBUL
|88.615
|-2,32
|BIST IZMIR
|141.649
|-0,97
|BIST KAYSERI
|261.948
|-2,35
|BIST KOCAELI
|200.472
|-0,39
|BIST KONYA
|56.794
|-2,71
|BIST TEKIRDAĞ
|142.388
|-3,67
Kaynak: AA