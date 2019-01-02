Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 171.593 -1,97
BIST ANKARA 114.066 -2,55
BIST ANTALYA 51.632 -1,90
BIST BALIKESİR 43.690 -1,69
BIST BURSA 122.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|171.593
|-1,97
|BIST ANKARA
|114.066
|-2,55
|BIST ANTALYA
|51.632
|-1,90
|BIST BALIKESİR
|43.690
|-1,69
|BIST BURSA
|122.225
|-3,03
|BIST DENIZLI
|78.873
|-0,76
|BIST ISTANBUL
|90.717
|-2,28
|BIST IZMIR
|143.033
|-1,88
|BIST KAYSERI
|268.259
|-1,59
|BIST KOCAELI
|201.262
|-1,85
|BIST KONYA
|58.375
|0,25
|BIST TEKIRDAĞ
|147.807
|-1,90
Kaynak: AA