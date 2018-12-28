Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 172.928 -0,28
BIST ANKARA 116.013 -0,76
BIST ANTALYA 51.867 -0,31
BIST BALIKESİR 44.165 -0,71
BIST BURSA 123.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 172.928 -0,28
BIST ANKARA 116.013 -0,76
BIST ANTALYA 51.867 -0,31
BIST BALIKESİR 44.165 -0,71
BIST BURSA 123.709 1,19
BIST DENIZLI 79.157 -2,52
BIST ISTANBUL 91.687 -0,69
BIST IZMIR 144.337 -1,35
BIST KAYSERI 269.243 0,47
BIST KOCAELI 206.048 0,74
BIST KONYA 58.014 0,23
BIST TEKIRDAĞ 149.139 0,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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