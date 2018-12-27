Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 173.410 -0,94
BIST ANKARA 116.898 -0,28
BIST ANTALYA 52.027 -0,55
BIST BALIKESİR 44.481 -0,97
BIST BURSA 122.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 173.410 -0,94
BIST ANKARA 116.898 -0,28
BIST ANTALYA 52.027 -0,55
BIST BALIKESİR 44.481 -0,97
BIST BURSA 122.251 -1,10
BIST DENIZLI 81.204 2,03
BIST ISTANBUL 92.326 -0,22
BIST IZMIR 146.307 0,03
BIST KAYSERI 267.977 -0,93
BIST KOCAELI 204.539 0,10
BIST KONYA 57.882 -1,91
BIST TEKIRDAĞ 148.189 -0,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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