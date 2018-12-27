Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.410 -0,94 BIST ANKARA 116.898 -0,28 BIST ANTALYA 52.027 -0,55 BIST BALIKESİR 44.481 -0,97 BIST BURSA 122.251 -1,10 BIST DENIZLI 81.204 2,03 BIST ISTANBUL 92.326 -0,22 BIST IZMIR 146.307 0,03 BIST KAYSERI 267.977 -0,93 BIST KOCAELI 204.539 0,10 BIST KONYA 57.882 -1,91 BIST TEKIRDAĞ 148.189 -0,86

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)