Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 175.055 0,85
BIST ANKARA 117.224 0,55
BIST ANTALYA 52.316 -3,36
BIST BALIKESİR 44.917 -0,24
BIST BURSA 123.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 175.055 0,85
BIST ANKARA 117.224 0,55
BIST ANTALYA 52.316 -3,36
BIST BALIKESİR 44.917 -0,24
BIST BURSA 123.613 0,19
BIST DENIZLI 79.588 1,03
BIST ISTANBUL 92.531 0,01
BIST IZMIR 146.268 -0,02
BIST KAYSERI 270.488 0,47
BIST KOCAELI 204.330 0,69
BIST KONYA 59.010 -0,43
BIST TEKIRDAĞ 149.470 -0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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