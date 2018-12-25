Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 173.570 -0,79
BIST ANKARA 116.580 -1,28
BIST ANTALYA 54.137 -1,97
BIST BALIKESİR 45.025 1,71
BIST BURSA 123.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|173.570
|-0,79
|BIST ANKARA
|116.580
|-1,28
|BIST ANTALYA
|54.137
|-1,97
|BIST BALIKESİR
|45.025
|1,71
|BIST BURSA
|123.384
|-0,84
|BIST DENIZLI
|78.779
|-2,15
|BIST ISTANBUL
|92.525
|-0,25
|BIST IZMIR
|146.300
|-0,79
|BIST KAYSERI
|269.220
|-1,97
|BIST KOCAELI
|202.924
|-1,37
|BIST KONYA
|59.266
|-0,50
|BIST TEKIRDAĞ
|149.555
|-1,06
Kaynak: AA