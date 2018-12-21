Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 176.912 0,15
BIST ANKARA 117.896 1,16
BIST ANTALYA 54.830 -1,72
BIST BALIKESİR 43.886 1,00
BIST BURSA 124.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 176.912 0,15
BIST ANKARA 117.896 1,16
BIST ANTALYA 54.830 -1,72
BIST BALIKESİR 43.886 1,00
BIST BURSA 124.537 0,05
BIST DENIZLI 80.141 -1,43
BIST ISTANBUL 92.634 -0,20
BIST IZMIR 147.976 -1,06
BIST KAYSERI 277.067 -0,16
BIST KOCAELI 209.901 -0,79
BIST KONYA 58.162 0,84
BIST TEKIRDAĞ 151.185 0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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