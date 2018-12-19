Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.490 6,00
BIST ANKARA 117.862 1,41
BIST ANTALYA 56.378 -1,20
BIST BALIKESİR 43.608 0,57
BIST BURSA 125.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.490
|6,00
|BIST ANKARA
|117.862
|1,41
|BIST ANTALYA
|56.378
|-1,20
|BIST BALIKESİR
|43.608
|0,57
|BIST BURSA
|125.571
|0,50
|BIST DENIZLI
|81.420
|1,31
|BIST ISTANBUL
|93.060
|1,40
|BIST IZMIR
|151.706
|1,07
|BIST KAYSERI
|268.756
|2,60
|BIST KOCAELI
|214.192
|0,88
|BIST KONYA
|58.005
|-0,30
|BIST TEKIRDAĞ
|152.559
|0,45
Kaynak: AA