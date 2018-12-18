Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 169.332 -0,78
BIST ANKARA 116.224 0,74
BIST ANTALYA 57.063 1,59
BIST BALIKESİR 43.359 0,56
BIST BURSA 124.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 169.332 -0,78
BIST ANKARA 116.224 0,74
BIST ANTALYA 57.063 1,59
BIST BALIKESİR 43.359 0,56
BIST BURSA 124.946 1,78
BIST DENIZLI 80.365 -0,42
BIST ISTANBUL 91.773 1,49
BIST IZMIR 150.107 0,66
BIST KAYSERI 261.934 1,41
BIST KOCAELI 212.322 -1,11
BIST KONYA 58.179 2,94
BIST TEKIRDAĞ 151.875 2,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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