Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 169.332 -0,78
BIST ANKARA 116.224 0,74
BIST ANTALYA 57.063 1,59
BIST BALIKESİR 43.359 0,56
BIST BURSA 124.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|169.332
|-0,78
|BIST ANKARA
|116.224
|0,74
|BIST ANTALYA
|57.063
|1,59
|BIST BALIKESİR
|43.359
|0,56
|BIST BURSA
|124.946
|1,78
|BIST DENIZLI
|80.365
|-0,42
|BIST ISTANBUL
|91.773
|1,49
|BIST IZMIR
|150.107
|0,66
|BIST KAYSERI
|261.934
|1,41
|BIST KOCAELI
|212.322
|-1,11
|BIST KONYA
|58.179
|2,94
|BIST TEKIRDAĞ
|151.875
|2,14
Kaynak: AA