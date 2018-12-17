Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 170.666 -1,36
BIST ANKARA 115.366 -1,35
BIST ANTALYA 56.171 4,35
BIST BALIKESİR 43.117 -0,68
BIST BURSA 122.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 170.666 -1,36
BIST ANKARA 115.366 -1,35
BIST ANTALYA 56.171 4,35
BIST BALIKESİR 43.117 -0,68
BIST BURSA 122.762 -1,42
BIST DENIZLI 80.701 -3,18
BIST ISTANBUL 90.428 -1,05
BIST IZMIR 149.129 -0,29
BIST KAYSERI 258.293 -1,04
BIST KOCAELI 214.704 0,55
BIST KONYA 56.517 -1,38
BIST TEKIRDAĞ 148.693 0,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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