Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 173.017 -2,26
BIST ANKARA 116.948 -3,67
BIST ANTALYA 53.832 1,45
BIST BALIKESİR 43.414 -3,21
BIST BURSA 124.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 173.017 -2,26
BIST ANKARA 116.948 -3,67
BIST ANTALYA 53.832 1,45
BIST BALIKESİR 43.414 -3,21
BIST BURSA 124.531 -1,93
BIST DENIZLI 83.353 0,10
BIST ISTANBUL 91.391 -0,76
BIST IZMIR 149.558 -1,26
BIST KAYSERI 261.020 -2,45
BIST KOCAELI 213.529 1,68
BIST KONYA 57.306 -1,55
BIST TEKIRDAĞ 147.700 -1,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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