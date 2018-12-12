Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 175.796 -3,01
BIST ANKARA 120.104 -3,27
BIST ANTALYA 52.369 -3,28
BIST BALIKESİR 44.662 -4,33
BIST BURSA 126.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|175.796
|-3,01
|BIST ANKARA
|120.104
|-3,27
|BIST ANTALYA
|52.369
|-3,28
|BIST BALIKESİR
|44.662
|-4,33
|BIST BURSA
|126.456
|-3,33
|BIST DENIZLI
|75.167
|-1,91
|BIST ISTANBUL
|90.792
|-1,10
|BIST IZMIR
|148.165
|-3,48
|BIST KAYSERI
|263.211
|-3,75
|BIST KOCAELI
|208.059
|-1,96
|BIST KONYA
|56.770
|-4,42
|BIST TEKIRDAĞ
|149.083
|-4,38