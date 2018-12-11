Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.249 -1,00
BIST ANKARA 124.162 -0,34
BIST ANTALYA 54.143 -0,05
BIST BALIKESİR 46.683 -0,61
BIST BURSA 130.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.249 -1,00
BIST ANKARA 124.162 -0,34
BIST ANTALYA 54.143 -0,05
BIST BALIKESİR 46.683 -0,61
BIST BURSA 130.811 1,18
BIST DENIZLI 76.633 0,16
BIST ISTANBUL 91.798 -0,71
BIST IZMIR 153.501 -0,63
BIST KAYSERI 273.470 -1,25
BIST KOCAELI 212.209 -1,77
BIST KONYA 59.395 -5,23
BIST TEKIRDAĞ 155.912 -0,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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