Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.088 -0,43
BIST ANKARA 124.586 -1,58
BIST ANTALYA 54.169 0,98
BIST BALIKESİR 46.970 -0,98
BIST BURSA 129.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|183.088
|-0,43
|BIST ANKARA
|124.586
|-1,58
|BIST ANTALYA
|54.169
|0,98
|BIST BALIKESİR
|46.970
|-0,98
|BIST BURSA
|129.291
|-2,08
|BIST DENIZLI
|76.512
|-0,02
|BIST ISTANBUL
|92.456
|-1,32
|BIST IZMIR
|154.481
|0,20
|BIST KAYSERI
|276.938
|0,59
|BIST KOCAELI
|216.027
|-2,49
|BIST KONYA
|62.672
|-6,10
|BIST TEKIRDAĞ
|157.151
|-1,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)