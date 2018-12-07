Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.597 0,01
BIST ANKARA 126.069 0,78
BIST ANTALYA 53.527 -1,50
BIST BALIKESİR 47.512 0,04
BIST BURSA 132.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|183.597
|0,01
|BIST ANKARA
|126.069
|0,78
|BIST ANTALYA
|53.527
|-1,50
|BIST BALIKESİR
|47.512
|0,04
|BIST BURSA
|132.699
|-0,55
|BIST DENIZLI
|75.572
|0,09
|BIST ISTANBUL
|94.177
|0,40
|BIST IZMIR
|153.081
|0,45
|BIST KAYSERI
|273.666
|0,33
|BIST KOCAELI
|218.468
|0,66
|BIST KONYA
|66.189
|-1,06
|BIST TEKIRDAĞ
|159.492
|0,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)