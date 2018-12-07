Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.597 0,01
BIST ANKARA 126.069 0,78
BIST ANTALYA 53.527 -1,50
BIST BALIKESİR 47.512 0,04
BIST BURSA 132.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.597 0,01
BIST ANKARA 126.069 0,78
BIST ANTALYA 53.527 -1,50
BIST BALIKESİR 47.512 0,04
BIST BURSA 132.699 -0,55
BIST DENIZLI 75.572 0,09
BIST ISTANBUL 94.177 0,40
BIST IZMIR 153.081 0,45
BIST KAYSERI 273.666 0,33
BIST KOCAELI 218.468 0,66
BIST KONYA 66.189 -1,06
BIST TEKIRDAĞ 159.492 0,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et