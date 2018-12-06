Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.587 -1,56
BIST ANKARA 125.099 -0,72
BIST ANTALYA 54.345 0,37
BIST BALIKESİR 47.494 -1,57
BIST BURSA 133.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.587 -1,56
BIST ANKARA 125.099 -0,72
BIST ANTALYA 54.345 0,37
BIST BALIKESİR 47.494 -1,57
BIST BURSA 133.433 -1,58
BIST DENIZLI 75.506 -0,70
BIST ISTANBUL 93.806 -0,64
BIST IZMIR 152.395 -1,25
BIST KAYSERI 272.752 -2,55
BIST KOCAELI 217.046 -1,48
BIST KONYA 66.898 2,55
BIST TEKIRDAĞ 158.761 -0,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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