Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.587 -1,56 BIST ANKARA 125.099 -0,72 BIST ANTALYA 54.345 0,37 BIST BALIKESİR 47.494 -1,57 BIST BURSA 133.433 -1,58 BIST DENIZLI 75.506 -0,70 BIST ISTANBUL 93.806 -0,64 BIST IZMIR 152.395 -1,25 BIST KAYSERI 272.752 -2,55 BIST KOCAELI 217.046 -1,48 BIST KONYA 66.898 2,55 BIST TEKIRDAĞ 158.761 -0,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)