Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.587 -1,56
BIST ANKARA 125.099 -0,72
BIST ANTALYA 54.345 0,37
BIST BALIKESİR 47.494 -1,57
BIST BURSA 133.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|183.587
|-1,56
|BIST ANKARA
|125.099
|-0,72
|BIST ANTALYA
|54.345
|0,37
|BIST BALIKESİR
|47.494
|-1,57
|BIST BURSA
|133.433
|-1,58
|BIST DENIZLI
|75.506
|-0,70
|BIST ISTANBUL
|93.806
|-0,64
|BIST IZMIR
|152.395
|-1,25
|BIST KAYSERI
|272.752
|-2,55
|BIST KOCAELI
|217.046
|-1,48
|BIST KONYA
|66.898
|2,55
|BIST TEKIRDAĞ
|158.761
|-0,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)