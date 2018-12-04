Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.660 -1,37
BIST ANKARA 124.996 -1,21
BIST ANTALYA 51.784 -1,37
BIST BALIKESİR 47.961 -0,51
BIST BURSA 134.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.660 -1,37
BIST ANKARA 124.996 -1,21
BIST ANTALYA 51.784 -1,37
BIST BALIKESİR 47.961 -0,51
BIST BURSA 134.717 -0,58
BIST DENIZLI 73.377 -1,27
BIST ISTANBUL 93.939 -0,65
BIST IZMIR 153.371 -0,85
BIST KAYSERI 274.408 -3,41
BIST KOCAELI 217.766 -1,40
BIST KONYA 65.420 10,13
BIST TEKIRDAĞ 160.380 -1,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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