Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.660 -1,37
BIST ANKARA 124.996 -1,21
BIST ANTALYA 51.784 -1,37
BIST BALIKESİR 47.961 -0,51
BIST BURSA 134.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|183.660
|-1,37
|BIST ANKARA
|124.996
|-1,21
|BIST ANTALYA
|51.784
|-1,37
|BIST BALIKESİR
|47.961
|-0,51
|BIST BURSA
|134.717
|-0,58
|BIST DENIZLI
|73.377
|-1,27
|BIST ISTANBUL
|93.939
|-0,65
|BIST IZMIR
|153.371
|-0,85
|BIST KAYSERI
|274.408
|-3,41
|BIST KOCAELI
|217.766
|-1,40
|BIST KONYA
|65.420
|10,13
|BIST TEKIRDAĞ
|160.380
|-1,26