Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.660 -1,37 BIST ANKARA 124.996 -1,21 BIST ANTALYA 51.784 -1,37 BIST BALIKESİR 47.961 -0,51 BIST BURSA 134.717 -0,58 BIST DENIZLI 73.377 -1,27 BIST ISTANBUL 93.939 -0,65 BIST IZMIR 153.371 -0,85 BIST KAYSERI 274.408 -3,41 BIST KOCAELI 217.766 -1,40 BIST KONYA 65.420 10,13 BIST TEKIRDAĞ 160.380 -1,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)