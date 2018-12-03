Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 186.202 -3,38
BIST ANKARA 126.526 0,15
BIST ANTALYA 52.503 -2,05
BIST BALIKESİR 48.206 0,16
BIST BURSA 135.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 186.202 -3,38
BIST ANKARA 126.526 0,15
BIST ANTALYA 52.503 -2,05
BIST BALIKESİR 48.206 0,16
BIST BURSA 135.501 -3,77
BIST DENIZLI 74.318 0,13
BIST ISTANBUL 94.553 -1,32
BIST IZMIR 154.692 0,58
BIST KAYSERI 284.109 2,19
BIST KOCAELI 220.854 0,64
BIST KONYA 59.402 -1,51
BIST TEKIRDAĞ 162.432 0,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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