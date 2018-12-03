Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 186.202 -3,38
BIST ANKARA 126.526 0,15
BIST ANTALYA 52.503 -2,05
BIST BALIKESİR 48.206 0,16
BIST BURSA 135.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|186.202
|-3,38
|BIST ANKARA
|126.526
|0,15
|BIST ANTALYA
|52.503
|-2,05
|BIST BALIKESİR
|48.206
|0,16
|BIST BURSA
|135.501
|-3,77
|BIST DENIZLI
|74.318
|0,13
|BIST ISTANBUL
|94.553
|-1,32
|BIST IZMIR
|154.692
|0,58
|BIST KAYSERI
|284.109
|2,19
|BIST KOCAELI
|220.854
|0,64
|BIST KONYA
|59.402
|-1,51
|BIST TEKIRDAĞ
|162.432
|0,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)