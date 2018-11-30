Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri (Günlük) 30.11.2018 Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 192.716 0,66
BIST ANKARA 126.334 -0,88
BIST ANTALYA 53.605 0,41
BIST BALIKESİR 48.131 -0,85
BIST BURSA 140.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri (Günlük) 30.11.2018
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|192.716
|0,66
|BIST ANKARA
|126.334
|-0,88
|BIST ANTALYA
|53.605
|0,41
|BIST BALIKESİR
|48.131
|-0,85
|BIST BURSA
|140.814
|4,12
|BIST DENIZLI
|74.218
|-1,09
|BIST ISTANBUL
|95.815
|-0,19
|BIST IZMIR
|153.806
|-0,02
|BIST KAYSERI
|278.020
|0,77
|BIST KOCAELI
|219.439
|-0,79
|BIST KONYA
|60.312
|1,26
|BIST TEKIRDAĞ
|161.565
|-0,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)