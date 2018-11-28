Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 189.136 0,45
BIST ANKARA 125.610 1,66
BIST ANTALYA 50.626 -9,90
BIST BALIKESİR 49.183 2,05
BIST BURSA 134.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|189.136
|0,45
|BIST ANKARA
|125.610
|1,66
|BIST ANTALYA
|50.626
|-9,90
|BIST BALIKESİR
|49.183
|2,05
|BIST BURSA
|134.202
|1,32
|BIST DENIZLI
|73.021
|1,06
|BIST ISTANBUL
|94.941
|0,48
|BIST IZMIR
|153.504
|1,02
|BIST KAYSERI
|261.011
|2,18
|BIST KOCAELI
|214.837
|0,31
|BIST KONYA
|58.379
|-0,89
|BIST TEKIRDAĞ
|162.048
|1,29