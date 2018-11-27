Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 188.292 2,42
BIST ANKARA 123.563 -0,04
BIST ANTALYA 56.190 11,65
BIST BALIKESİR 48.192 1,82
BIST BURSA 132.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|188.292
|2,42
|BIST ANKARA
|123.563
|-0,04
|BIST ANTALYA
|56.190
|11,65
|BIST BALIKESİR
|48.192
|1,82
|BIST BURSA
|132.451
|-0,22
|BIST DENIZLI
|72.254
|0,35
|BIST ISTANBUL
|94.488
|0,37
|BIST IZMIR
|151.958
|-1,31
|BIST KAYSERI
|255.449
|-0,01
|BIST KOCAELI
|214.166
|-0,09
|BIST KONYA
|58.902
|3,00
|BIST TEKIRDAĞ
|159.979
|-1,35