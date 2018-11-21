Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 182.146 4,21
BIST ANKARA 123.614 2,22
BIST ANTALYA 46.488 -1,31
BIST BALIKESİR 47.335 0,70
BIST BURSA 127.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 182.146 4,21
BIST ANKARA 123.614 2,22
BIST ANTALYA 46.488 -1,31
BIST BALIKESİR 47.335 0,70
BIST BURSA 127.358 2,11
BIST DENIZLI 68.782 -0,11
BIST ISTANBUL 91.710 0,63
BIST IZMIR 150.685 2,67
BIST KAYSERI 252.772 -0,05
BIST KOCAELI 211.358 0,02
BIST KONYA 56.141 0,98
BIST TEKIRDAĞ 158.019 1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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