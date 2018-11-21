Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 182.146 4,21
BIST ANKARA 123.614 2,22
BIST ANTALYA 46.488 -1,31
BIST BALIKESİR 47.335 0,70
BIST BURSA 127.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|182.146
|4,21
|BIST ANKARA
|123.614
|2,22
|BIST ANTALYA
|46.488
|-1,31
|BIST BALIKESİR
|47.335
|0,70
|BIST BURSA
|127.358
|2,11
|BIST DENIZLI
|68.782
|-0,11
|BIST ISTANBUL
|91.710
|0,63
|BIST IZMIR
|150.685
|2,67
|BIST KAYSERI
|252.772
|-0,05
|BIST KOCAELI
|211.358
|0,02
|BIST KONYA
|56.141
|0,98
|BIST TEKIRDAĞ
|158.019
|1,00